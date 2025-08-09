Sakarya’da eğlence mekanı görünümlü imalathane! İçerisi şoke etti

Sakarya’da alkollü eğlence mekanı kılıfı altında kaçak içki üretimi yapılan depoya baskın düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve kaçak içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Sakarya’da alkollü eğlence mekanı kılıfı altında kaçak içki üretimi yapılan depoya polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi’nde faaliyet gösteren C.T. (34) isimli şahsa ait alkollü mekan ile kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan depoda arama yaptı.

Yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 57 fişek, 81 sahte bandrollü kaçak içki, 8 adet bir litrelik şişelerde el yapımı votka, 1 adet 5 litrelik bidon dolu etil alkol, 15 adet 5 litrelik boş etil alkol bidonu, 32 adet bir litrelik votka şişesi, 1 adet 19 litrelik bidon el yapımı viski, 1 dolu aroma şişesi ve 6 boş aroma şişesi ele geçirildi.

Alkollü mekan mühürlenerek kapatıldı. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sakarya sahte içki Baskın eğlence mekanı
