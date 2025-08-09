Kastamonu’da aynı gün içinde ikinci orman yangını: Alevler köye sıçradı, samanlıklar kül oldu

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesi Kalaycı köyü Uluyazı Mahallesi’nde gün içinde ikinci kez orman yangını çıktı.

Sabah saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken akşam saatlerinde aynı bölgede yeniden yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, mezarlığın bulunduğu alandaki ağaçlara sıçradı. Yangına Şenpazar, Cide ve Azdavay ilçelerinden gelen itfaiye ile orman ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

İki yangında toplam 5 ahşap samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.