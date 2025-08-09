FIBA 16 Yaş altı Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, Litvanya’yı 91-74 mağlup etti

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda mücadele eden Türkiye, Litvanya’yı 91-74 yenerek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. Milliler, son maçında Estonya ile karşılaşacak.

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda Türkiye, Litvanya karşısında sahadan 91-74’lük galibiyetle ayrıldı.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Olimpik Salon’da oynanan karşılaşmaya ay-yıldızlılar, Darius Karutasu, Rüzgar Öpçün, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşlisiyle başladı.

Müsabakanın ilk periyodu Litvanya’nın 15-13’lük üstünlüğüyle tamamlanırken, devreye 40-40 eşitlikle gidildi. Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan milliler, son periyoda 66-51 önde girdi. Farkın kapanmasına izin vermeyen Türkiye, parkeden 91-74’lük galibiyetle ayrıldı.

Millilerde Demir Öztürk 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Ömer Kutluay 19 sayıyla takımına katkı sağladı.

İsrail’in ardından Litvanya’yı da mağlup ederek grupta 2’de 2 yapan Türkiye, son grup maçında yarın TSİ 15.00’te Estonya ile karşılaşacak.

