İzmir’de sular kesildi mi, ne zaman gelecek? Foça’da 6 saatlik su kesintisi

İZSU, İzmir’in Foça ilçesinde pompa revizyonu nedeniyle 10 Ağustos’ta 6 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiden Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak mahalleleri etkilenecek.

İzmir'de sular kesildi mi, ne zaman gelecek? Foça'da 6 saatlik su kesintisi
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Foça ilçesinde pompa revizyonu çalışmaları nedeniyle 10 Ağustos’ta su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Buna göre, Mustafa Kemal Atatürk ile Fevzi Çakmak mahallelerinde bulunan Yeni Foça Merkez-Narezen mevkisinde 00.00 ile 06.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

İZSU, çalışmaların ardından depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye ulaşmasının zaman alabileceğini, bu nedenle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının planlanan bitiş saatinden daha geç olabileceğini bildirdi.

