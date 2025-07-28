İran’dan UAEA çıkışı: “Yeni protokol belirleyeceğiz”

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki güvenlik denetimi anlaşmalarına bağlı kalındığını ancak İran Meclisi tarafından çıkarılan ve Ajans ile işbirliğini askıya alan yasa çerçevesinde yeni bir protokol belirleneceğini duyurdu. Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekayi, "Meclisin bağlayıcı kararı ışığında, işbirliğimizi nasıl sürdürebileceğimizi görmek için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yeni bir protokol belirleyeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki 2 hafta içinde bir UAEA yetkilisi İran'ı ziyaret edecek ve bu görüşmede bu teknik konuları görüşeceğiz." dedi.

GAZZE VE TÜRKİYE VURGUSU

Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Bekayi, dış politika gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki gelişmeleri "soykırım" olarak nitelendiren sözcü, “Siyonist rejimin, Filistin'in ezilen halkını bombalayarak, açlık ve susuzluk silahını kullanarak Filistin'i bir kimlik, ulus ve toprak olarak yok etme planını ilerletmek suretiyle işlediği suçların devam ettiğine tanık oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) acil toplantı yapması için diplomatik girişimlerde bulunduklarını belirten Bekayi, “İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye, bu zirveyi en kısa sürede gerçekleştirmek için çalışıyor. Teşkilatın merkez ülkesi Suudi Arabistan ve dönem başkanı Türkiye ile temaslarımız devam ediyor.” dedi.

"AVRUPA'NIN TETİK MEKANİZMASI YETKİSİ YOK"

İstanbul'da Avrupalı taraflarla gerçekleştirilen nükleer görüşmeler hakkında da bilgi veren Bekayi, “Görüşmede, nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılması dışında hiçbir konu gündeme gelmedi.” ifadelerini kullandı. Avrupa'nın nükleer anlaşmaya geri dönmek istemesine rağmen sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Bekayi, “Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini açıkça ihlal etmesi göz önüne alındığında, bu ülkelerin kendilerini anlaşmaya bağlı taraflar olarak görüp görmeyecekleri şüphelidir. Avrupalı tarafların tetik mekanizmasını kullanma yetkisi yoktur.” dedi.

"İRAN'IN ŞU ANDA ABD İLE MÜZAKERE PLANI YOK"

ABD'nin nükleer müzakerelere dönme çağrıları hakkında da net konuşan Bekayi, “İran'ın şu anda ABD ile müzakere planı yok. Ulusal çıkarlarla örtüştüğünde bu konuda bir karar alıp açıklayacağız.” ifadeleriyle olası müzakerelere açık kapı bırakmakla birlikte mevcut koşullarda süreci reddettiklerini belirtti.

İran’ın güneydoğusunda bir adliyeye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin de konuşan sözcü, saldırıyı üstlenen Ceyşu'l Adl örgütünün İsrail’le bağlantısı olduğunu öne sürdü. “Siyonist rejim, İranlıların güvenliğini baltalamak için her türlü aracı kullanıyor. Bu terör eylemleri, İran'ın bu tür suçlarla mücadele etme kararlılığını daha da artıracaktır.” dedi.

NPT'DEN ÇEKİLME TARTIŞMALARI

Avrupa ülkelerinin BM yaptırımlarını yeniden devreye sokması halinde İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilebileceği iddiaları hakkında konuşan Bekayi, “İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na üye olarak kalacaksa, bu üyeliğin hak ve faydalarından yararlanmalıdır. Bu anlaşmaya üye olup haklarından mahrum kalmayı beklemek mümkün değildir. İran'ın nükleer programının ve uranyum zenginleştirme programının geleceği çok açık.” ifadelerini kullandı.

Son olarak bazı Amerikalı yetkililerin Zengezur Koridoru’nu kiralamak istediği yönündeki iddialara değinen Bekayi, “Diğer ülkeler bu iddiayı reddetti. Böyle bir şeyin bölgenin çıkarına olmadığını düşünüyoruz ve Kafkasya'daki gelişmelerin bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi.