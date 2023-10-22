İşgalci İsrail Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Daha Öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin, El-Halil kentinin kuzeyindeki Arub Mülteci Kampı'nın girişindeki saldırısında 1 Filistinlinin öldüğü belirtilen açıklamaya göre, vurulan kişi doğrudan hedef alındı.

İsrail Batı Şeria'da bugün 5 Filistinliyi Daha Öldürmüştü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 91'e yükselmiş oldu.

Gazze'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında artan dozda bir gerilim yaşanıyor.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlar düzenleyip Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlarda çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.