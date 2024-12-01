İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

İsrail, Lübnan ile yaptığı ateşkesi 5. gününde de ihlal etmeyi sürdürdü.

İsrail ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Hıyam beldesine 4 top mermisi düşerken, bir mermi de Marcayun Ovası ile Hıyam beldesi arasındaki dağ evlerinden birine isabet etti. Büyük bir patlama meydana gelirken, İsrail'in bazı binalara saldırı düzenlediği tahmin ediliyor.

İsrail ayrıca Hıyam beldesi çevresine 3 top atışı yaparak, İbl Pınarı, Celahiyye ve Marcayun bölgelerini hedef aldı. Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesinde patlama sesleri duyulurken, Marun er-Ras beldesinden Bint Cubeyl kentine ateş açıldı. Bazı mahallelerde evler yıkıldı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşması, İsrail'in 5 gün içinde 72 kez ihlal edilmesiyle gündemde kaldı. Bu ihlaller arasında 38'i ilk 3 günde gerçekleşmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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