İsrail Dışişleri Bakanı'ndan sert açıklama: "İran rejimi kırmızı çizgiyi aştı"

İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği füze saldırısıyla ilgili İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'dan da açıklama geldi.

Bakan Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetiminin "kırmızı çizgiyi aştığını" ve buna sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Katz, uluslararası kamuoyunun İran'a karşı İsrail'in yanında yer alması gerektiğini ileri sürdü.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Katz'ın, İsrail'in başka ülkelerdeki büyükelçilerine bir mesaj gönderdiği belirtildi. Katz'ın büyükelçilerden görev yaptıkları ülkelerin yönetimlerine İsrail'in İran'ın füze saldırısına "sert bir karşılık vereceği" mesajını iletmelerini istediği aktarıldı.