İsrail İran'a karşılık mı verecek?

 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a verilecek karşılık ve Lübnan'daki son durumu görüşmek için "güvenlik toplantısı" yapacağı belirtildi.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail İran'a karşılık mı verecek?
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Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu başkanlığındaki toplantının yerel saatle 20.30'da yapılacağı aktarıldı.

Görüşmede, İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığın yanı sıra Lübnan'daki durumun ele alınacağı ifade edildi.

İsrail güvenlik kabinesi, geçen hafta da Netanyahu başkanlığında İran'a verilecek yanıtı görüşmek için toplanmış ancak bir sonuca varılmadığı bildirilmişti.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini açıklamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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