İsrail Lübnan'a karadan mı saldıracak? Açıklama geldi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a kara saldırısında bulunmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail Lübnan'a karadan mı saldıracak? Açıklama geldi
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İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, 7. Zırhlı Tugay birliklerinin Lübnan’a kara saldırısını simüle eden bir tatbikat esnasında açıklamalarda bulundu.

Halevi, hedeflerinin İsrail’in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan’a "kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını" belirtti.

Lübnan’daki Hizbullah’ın bugün saldırı menzilini genişlettiğini öne süren Halevi, Hizbullah’ın "bugün ilerleyen saatlerde çok güçlü bir karşılık göreceğini" ifade etti.

Halevi, İsrail ordusunun Lübnan'a girme olasılığına karşı bölgeyi hazırlamak ve Hizbullah'a "darbe vurmaya devam etmek için" hava saldırılarının devam ettiğini söyledi.

İsrail ordusu, bugün Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldığını duyurmuştu.

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