İsrail ordusu, Gazze İslam Üniversitesine ait binayı bombaladı!

İsrail ordusu, işgal planı kapsamında Gazze kentinde bulunan Gazze İslam Üniversitesine ait bir binayı vurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İsrail ordusu, Gazze İslam Üniversitesine ait binayı bombaladı!
Yayınlanma:

İsrail ordusu, Gazze kentinde Gazze İslam Üniversitesine ait bir binayı hedef aldı.

İsrail güvenlik kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Bu kararın ardından İsrail ordusu kentin kuzeyinde yaşayan Filistinlileri güneye sürmek için saldırıları yoğunlaştırdı. Özellikle yüzlerce sivilin yaşadığı çok katlı binalar sıklıkla vuruluyor.

Bugün düzenlenen saldırılarda, daha önce de bombalanarak büyük kısmı yıkılan Gazze İslam Üniversitesinin bir binası yeniden hedef alındı. İsrail ordusu, saldırıdan önce üniversiteye sığınan yerinden edilmiş Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı, ardından binayı bombaladı.

Aynı gün içerisinde El-Kevser, Muhenna ve Er-Rabi binalarının da vurulduğu bildirildi. Bu saldırılar nedeniyle yüzlerce aile evsiz kaldı.

İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin aldığı karar doğrultusunda 11 Ağustos’ta Zeytun Mahallesi’nden kente yönelik kara saldırılarını başlatmıştı.

Zirai don desteği ne zaman yatacak, kimler yararlanabilecek?Zirai don desteği ne zaman yatacak, kimler yararlanabilecek?Ekonomi
Bolu’da fındık bahçesinde ayı saldırısı! Parmağını kaybeden Ertan Kan yaşadıklarını anlattıBolu’da fındık bahçesinde ayı saldırısı! Parmağını kaybeden Ertan Kan yaşadıklarını anlattıYurt
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti dizisi için gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu! Kızılcık Şerbeti dizisi devam edecek mi?RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti dizisi için gerekli işlemlerin yapılacağını duyurdu! Kızılcık Şerbeti dizisi devam edecek mi?TV Yayını

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil saldırısı gazze son durum
Günün Manşetleri
Can kaybı 64 bin 871’e yükseldi
Özgür Özel ile Ümit Özdağ’dan CHP Genel Merkezinde
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu
Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e sert yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Denizli’de krom madeninde göçük
8 üye Polonya bayraklı teknede yakalandı
İsrail saldırıları sonrası 6 binden fazla Filistinli evsiz kaldı
Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku!
Meteoroloji’den kritik uyarı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum Altın haftaya rekorla başladı: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak! Elektrikler 9 saat boyunca olmayacak!
Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor? Merkez Bankası faiz indirdi: 500 bin TL hangi bankada ne kazandırıyor?
Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri