İsrail ordusu, Gazze İslam Üniversitesine ait binayı bombaladı!

İsrail ordusu, Gazze kentinde Gazze İslam Üniversitesine ait bir binayı hedef aldı.

İsrail güvenlik kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Bu kararın ardından İsrail ordusu kentin kuzeyinde yaşayan Filistinlileri güneye sürmek için saldırıları yoğunlaştırdı. Özellikle yüzlerce sivilin yaşadığı çok katlı binalar sıklıkla vuruluyor.

Bugün düzenlenen saldırılarda, daha önce de bombalanarak büyük kısmı yıkılan Gazze İslam Üniversitesinin bir binası yeniden hedef alındı. İsrail ordusu, saldırıdan önce üniversiteye sığınan yerinden edilmiş Filistinlilere tahliye çağrısı yaptı, ardından binayı bombaladı.

Aynı gün içerisinde El-Kevser, Muhenna ve Er-Rabi binalarının da vurulduğu bildirildi. Bu saldırılar nedeniyle yüzlerce aile evsiz kaldı.

İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin aldığı karar doğrultusunda 11 Ağustos’ta Zeytun Mahallesi’nden kente yönelik kara saldırılarını başlatmıştı.