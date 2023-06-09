İsrail’e hipersonik füzeli mesaj: "Tel Aviv'e 400 Saniye"

İran, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde, 2 yeni nükleer santral kuruyor.



Tasnim Haber Ajansına konuşan Buşehr Eyalet Valisi Ahmed Muhammedizade, her biri 1080 megavat kapasiteli 2 adet nükleer santralin inşaatına başlandığını açıkladı.



Vali Muhammedizade, projenin tamamen İranlı mühendisler ve uzmanlar tarafından yürütüldüğünü söyledi.



Buşehr'de halihazırda 3 bin megavat kapasiteli bir nükleer santral yer alıyor.



Öte yandan İran'ın ilk hipersonik balistik füzesi Fettah’ın tanıtım afişleri, “Tel Aviv'e 400 Saniye” başlığıyla, Tahran meydanlarına asıldı.



Filistin Meydanı ve şehrin değişik bölgelerine asılan dev afişlerde, sloganın Farsça, İbranice ve Arapça yazılması dikkati çekti.



İran’ın ilk hipersonik balistik füzesi Fettah, Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. Atmosfer içinde ve dışında manevra yapabilen füze, ses hızından 8 kat daha hızlı. 1400 kilometre menzile sahip ve saatte 15 bin kilometreden fazla hıza ulaşabiliyor.