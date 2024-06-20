İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu kişilerden 36'sı işkenceyle öldü

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkoyduğu Filistinlilerden 36'sının işkence altında öldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu kişilerden 36'sı işkenceyle öldü
Editör: Yağmur Biçen

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Bakanlığı'ndan İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilere ilişkin yapılan yazılı açıklama Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından duyuruldu.

Açıklamada İsrail'in alıkoyduğu Gazzelilerden 36'sının işkenceyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana alıkonulması sonrası toplam 54 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hapishanelerinde esirlerin yaşadığı felaketin boyutu çok büyük. Esirler benzeri görülmemiş korkuç ve ve insanlık dışı yaşam koşullarıyla karşı karşıya. İsrail, başta alıkoyma suçu olmak üzere, Gazzeli esirlere karşı insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Uluslararası kurumların ihmali nedeniyle İsrail hapishaneleri binlerce Filistinli esir için toplu mezar haline geldi."

Açıklamada alıkonulan Filistinlilere karşı, tekrarlanan bir şekilde ellerin ve ayakların bağlanması, gözlerin uzun süre bağlanması, elektrikle idam, sistematik aç bırakma, zincirlerle asma ve vücudunun keskin bir aletle delinmesi gibi çeşitli işkenceler yapıldığı aktarıldı.

Alıkonulan Filistinliler ayrıca tıbbi bakımdan mahrum bırakılırken, vahşi köpeklerin alıkonulanların üzerine salındığı ifade edildi.

Açıklamada uluslararası insan hakları kuruluşlarına, "İsrail cezaevlerini ve tüm gözaltı merkezlerini ziyaret ederek, tutukluların maruz kaldığı ağır ihlallerin ve vahşi suçların tespit edilmesi ve ortaya çıkarılması" çağrısında bulunuldu.

Kumar oynayanlara suç üstü operasyonKumar oynayanlara suç üstü operasyonYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze
Çok Okunanlar
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyo: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli tüyo: Cebindeki 200 TL 2 bin TL olabilir
Mehmet Şimşek'ten BRICS açıklaması
Mehmet Şimşek'ten BRICS açıklaması
Akaryakıta peş peşe zam geliyor! İşte 20 Haziran akaryakıt fiyatları
Akaryakıta peş peşe zam geliyor! İşte 20 Haziran akaryakıt fiyatları
M. Tümamiral Yaycı Türkiye ile Fener Rum Kilisesinin ortak bildiriye imza atmasını değerlendirdi
M. Tümamiral Yaycı Türkiye ile Fener Rum Kilisesinin ortak bildiriye imza atmasını değerlendirdi
Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor?
Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor?
Öne Çıkanlar Jandarma Özel Harekat (JÖH) 31 şehidin intikamını böyle aldı! Jandarma Özel Harekat (JÖH) 31 şehidin intikamını böyle aldı! Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı