İsrail’in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 18’e yükseldi

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinde başlattığı hava saldırılarında ölü sayısı 18’e çıktı. Saldırılarda evler, okul, sivil araçlar ve bir hastane hedef alındı.

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. Akşam saatlerinden itibaren başlayan bombardımanda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18’e yükseldi.

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları, İsrail’in “sarı hat” olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtti.

Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okulun vurulduğu son saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi’nden yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin El-Cela Caddesi’ndeki Abdulal kavşağı yakınlarında bir apartmanı hedef aldığı, saldırıda bir çocuğun öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze genelindeki saldırılarını sürdürdüğünü ve hedeflerin çoğunun sivil alanlar olduğunu belirtti. Ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirilen saldırılarda şu ana kadar 18 Filistinli yaşamını yitirdi.

