Zorbay Küçük hakkında suç duyurusu! Hodri Meydan Derneği taraftarlara çağrı yaptı

Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen hakem Zorbay Küçük hakkında Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, perşembe günü saat 15.00’te Kocaeli Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacak. Dernek, tüm Kocaelispor taraftarlarını adliyeye davet etti.

Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen üst klasman hakem Zorbay Küçük hakkında, Kocaelispor’un taraftar grubu Hodri Meydan Taraftarlar Derneği suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Dernek yönetimi, bu sezon Kocaelispor’un Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada Küçük’ün “skandal kararlarla takımın hakkını gasp ettiğini” belirterek, perşembe günü saat 15.00’te Kocaeli Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Takımımızın emeğini gasp eden hakem Zorbay Küçük, aktif bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmiştir. Bu kabul edilemez durum karşısında sessiz kalmayacağız. Tüm taraftarlarımızı adaletin sağlanması adına Kocaeli Adliyesi’ne davet ediyoruz.”

