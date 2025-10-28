Gazeteci Hadi Özışık duyurdu: Gelecek Partisi ve Yeniden Refah birleşiyor mu?

Gazeteci Hadi Özışık, Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında yürütülen birleşme görüşmelerinde sona yaklaşıldığını öne sürdü. Ahmet Davutoğlu ve Fatih Erbakan’ın 16 Kasım’daki kongre öncesi bir araya gelmesi bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV’de yayınlanan Tartışma Zemini programında, siyasette dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Özışık’a göre, Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında uzun süredir devam eden birleşme görüşmeleri son aşamaya geldi.

Özışık, “Yarın Ahmet Davutoğlu ile Fatih Erbakan buluşuyor. 16 Kasım’da Yeniden Refah Partisi’nin kongresi var. Birleşme noktasında artık son aşamaya gelinmiş” ifadelerini kullandı.

Her iki liderin de genel başkanlık konusunu şimdilik ikinci plana bıraktığını belirten Özışık, “Genel başkan kim olacak sorusuna, iki lider de ‘önce birleşme sağlansın, bunlar detay, uzlaşırız’ demişler” açıklamasında bulundu.

Gazeteci, iki parti arasındaki temasların yaklaşık altı aydır sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Gelecek Partisi Yeniden Refah Partisi
