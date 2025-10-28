Ankara’da fırtına can aldı! Konteynır ev devrildi: 1 ölü
Ankara’nın Ayaş ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan konteynır ev devrildi. Konteynırın içinde bulunan Üçler K., savrularak kafasını çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Ankara’nın Ayaş ilçesi İlhanköy Mahallesi’nde etkili olan fırtına, faciaya yol açtı. Gün boyu devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle hobi bahçesindeki konteynır ev devrildi.
Konteynırın içinde bulunan Üçler K., devrilme anında savrularak kafasını çarptı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Üçler K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı