Prof. Üşümezsoy canlı yayında sinirlendi: “Yahu yeter be!”

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Serkan Fıçıcı ile tartıştı. Sındırgı depremine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, Güney Marmara fayının 6,5 ila 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti.

Üşümezsoy açıklamasında, “Çınarcık üzerindeki faylar tarihte beş defa kırıldı. Sarıgöl–Bandırma fayı da İstanbul için risk oluşturuyor.” dedi. Bunun üzerine gazeteci Serkan Fıçıcı, İstanbul’da beklenen büyük depremle ilgili bir soru yöneltti.

Sorunun ardından sinirlenen Prof. Üşümezsoy, “O kadar deprem videom var. Birini dahi izlememişsin, burada programa konuk olmuşsun,” diyerek tepki gösterdi. Fıçıcı’nın ısrarlı tavrına devam etmesi üzerine Üşümezsoy, “Yahu yeter be!” sözleriyle tepkisini yükseltti.

Canlı yayında gerginliğin artmasının ardından programın sunucusu Göksu Öngören Özgür reklama gitmek zorunda kaldı. Reklam dönüşünde Prof. Şener Üşümezsoy’un stüdyoda olmadığı görüldü.

Tartışmanın kısa sürede sosyal medyada gündem olduğu, kullanıcıların Üşümezsoy’un sözlerini farklı açılardan yorumladığı görüldü.