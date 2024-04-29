İsrailliler Tel Aviv'de ateşkes talebiyle sokağa indi! Polis ve göstericiler arasında arbede çıktı

HAMAS'ın 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonuyla tutukladığı İsrailli esirlerin aileleri sokağa indi. Aileler, Netanyahu hükümetine esirlerin serbest bırakılması için ateşkes anlaşmasını kabul etme çağrısı yaptı.

İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLERLERİ SOKAĞA İNDİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sokağa indi. Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde "Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez" yazılı pankart taşıdılar.

Tel Aviv'deki Begin Caddesi’ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.