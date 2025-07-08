İtalya’da demir yolu işçileri grevde: İş güvenliği ve toplu sözleşme talebi

İtalya’da demir yolu çalışanları, sektördeki iş güvenliği önlemlerinin artırılması ve toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi talebiyle greve gitti. Dün akşam saat 21.00’de (TSİ 22.00) başlayan ve bu akşam saat 18.00’e (TSİ 19.00) kadar sürecek olan 21 saatlik grev, ülke genelinde tren seferlerini etkiledi.

Grev kapsamında yüksek hızlı trenler, şehirler arası ve bölgesel seferlerde iptaller ve uzun gecikmeler yaşandı. Roma, Milano ve Napoli gibi büyük şehirlerin ana garlarında yolcular sefer ekranlarının başında bilgi almaya çalıştı.

Sendikalar, işçilerin can güvenliğini tehdit eden çalışma koşullarına ve süresi dolan toplu sözleşmelere karşı seslerini duyurmak istediklerini belirtti. Grev sabah saatlerinde, işe gidiş saatleri boyunca kısa süreliğine durduruldu ancak gün boyunca devam eden aksaklıklar tren trafiğini ciddi ölçüde yavaşlattı.