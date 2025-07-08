İtalya'da kalkışa hazırlanan uçağın motoruna kapılan kişi yaşamını yitirdi

Bergamo Havalimanı'nda pistte koşan bir kişi, kalkışa hazırlanan uçağın motoruna kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
İtalya'da kalkışa hazırlanan uçağın motoruna kapılan kişi yaşamını yitirdi
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İtalya'nın Bergamo kentindeki Orio al Serio Havalimanı'nda korkunç bir olay yaşandı. Kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, pistte koşarken kalkış hazırlığında olan bir uçağın motoruna kapıldı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yetkililer, olayın uçağın park alanından taksi yoluna çıkışı sırasında meydana geldiğini bildirdi. Kaza sonrası tüm uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu.

Havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada, saat 10.20 ile 12.00 arasında uçuşların askıya alındığı belirtildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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