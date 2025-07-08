Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj: Barış mı savaş mı?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın geniş kapsamlı savaş ya da barış konusunda karar vermesi gerektiğini söyledi. ABD’li Gazeteci Tucker Carlson’a konuşan Pezeşkiyan, İran’ın savaş istemediğini belirtti. Ancak ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için de kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını vurguladı.

''Umarız bu krizi aştıktan sonra tekrar müzakere masasına dönülebilir. Ama bu, bir şarta bağlıdır: Diyalog sürecine güven. Müzakere devam ederken, yeniden Siyonist rejime saldırı izni verilmemeli ve savaşın fitili ateşlenmemelidir.''

Tahran’ın müzakere masasına dönüş şartlarını böyle özetledi. Washington’un “savaş mı barış mı” konusunda karar vermesi gerektiğini belirtti.

''ABD Başkanı Trump, bölgeyi barışa ve daha parlak bir geleceğe yönlendirebilecek ve İsrail'i yerine oturtabilecek ya da sonsuz bir çukura, bataklığa sürükleyebilecek yeterliliğe sahiptir. Savaşı başlatan biz olmadık ve savaşın devam etmesini istemiyoruz.''

ABD’li Gazeteci Tucker Carlson’a özel röportaj veren İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan son gelişmeleri değerlendirdi.

''Siyonist rejimin bölgede ve ülkemizde yarattığı felaketler durumu kriz hâline getirdi. Savaşı biz başlatmadık ve bir savaşın devam etmesini istemiyoruz. Ülkemizin toprak bütünlüğünü savunmak için kanımızın son damlasına kadar savaşırız. ABD’ye tavsiyem, Netanyahu’nun başlattığı bu gayriinsani savaşa girmesinler. Bu sonu olmayan bir savaş olur.''

Kendisine yönelik de suikast girişimi olduğunu duyuran Pezeşkiyan, ABD’de yaşayan İranlıların şiddet eylemi yapacağı iddialarına da yanıt verdi.

''Saldırı İsrail’den geldi. Toplantı sırasında, onların casuslarından elde ettikleri bilgilerle bulunduğumuz alanı bombaladılar. ABD’deki İranlılardan edep, ilim ve kültür dışında bir şey gördünüz mü? Bu tür korkuları bazı çevreler yayıyor. Amaç, ABD’yi İsrail’in savaşı içine çekmektir.''

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, nükleer silah arayışında olmadıklarını bir kez daha vurguladı. Ancak, bazı Amerikalı siyasetçilerin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun yalanlarının peşinden gittiğini kaydetti.

