Japonya sallanıyor! 16 günde 1592 deprem: Tahliyeler başladı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından paylaşılan verilere göre, Kagoşima eyaletine bağlı Tokara takımadaları son 16 gündür sarsıntılarla mücadele ediyor. 21 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında büyüklükleri 1 ila 6 arasında değişen toplam 1592 deprem kaydedildi.

ARTÇILAR DURMUYOR

Bölge, 6 Temmuz’da 4,9 ve 5,5 büyüklüğündeki depremlerle yeniden sarsıldı. 7 Temmuz’da ise yerel saatle 12.12’de 5,1 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.

Resmi Kyodo Ajansı, şu ana kadar herhangi bir ölü, yaralı ya da hasar bildirilmediğini aktardı. Ancak bölgedeki risk nedeniyle 3 Temmuz’dan bu yana feribotlarla tahliye işlemleri sürüyor.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Aoki Kazuhiko, yaptığı açıklamada, "Sarsıntının güçlü olduğu bölgelerde, evlerin çökmesi ve heyelan riski artıyor" diyerek vatandaşların mecbur kalmadıkça tehlikeli bölgelere girmemesi gerektiğini vurguladı.

Tokara takımadaları daha önce de benzer sismik hareketlilikler yaşamıştı. Eylül 2023’te 346, Aralık 2021’de ise 308 deprem kaydedilmişti.