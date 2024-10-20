Kassam Tugayları, İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail güçlerine yönelik saldırıları sürüyor. Son olarak, Gazze'nin kuzeyinde İsrail askerleri ile araçlarının hedef alındığı duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldı
Yayınlanma:

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail'e karşılık vermeye devam ediyor.

Kassam Tugayları'nın İsrail güçlerine yönelik düzenlediği son saldırılarla ilgili Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı 2. Blok'ta 2 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu belirtildi ancak ölüp ölmediklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, Cibaliya'nın batısında bir "Merkava" tipi tank ile biri "Nimr" tipi olmak üzere 3 personel taşıyıcının Yasin 105 füzeleriyle hedef alındığı ve mürettebatının öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısıHizbullah'tan İsrail'e füze saldırısıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

kassam tugayları israil hamas gazze
Günün Manşetleri
Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
Beşiktaş, Konyaspor karşısında hata yapmadı
Vatan Partisi emekçilerle omuz omuza
'Yenidoğan çetesinin' hemşireleri bakın ne talep etti!
Örgütün şeması çıkarıldı
Yahya Sinvar'ın vasiyeti neydi?
"Zordayız, geçinemiyoruz"
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
Kemal Memişoğlu'ndan "Yenidoğan çetesi"yle ilgili açıklama
Netanyahu, İran'ı tehdit etti
Çok Okunanlar
Yahya Sinvar'ın vasiyeti neydi? Yahya Sinvar'ın vasiyeti neydi?
'Yenidoğan' çetesinin şok eden yeni konuşmaları ortaya çıktı 'Yenidoğan' çetesinin şok eden yeni konuşmaları ortaya çıktı
Kemal Memişoğlu'ndan "Yenidoğan çetesi"yle ilgili açıklama Kemal Memişoğlu'ndan "Yenidoğan çetesi"yle ilgili açıklama
Örgütün şeması çıkarıldı Örgütün şeması çıkarıldı
Hamas'tan "İsrail dezenformasyon yapıyor" açıklaması Hamas'tan "İsrail dezenformasyon yapıyor" açıklaması