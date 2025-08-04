Kavurucu sıcaklar can almaya devam ediyor: 1,5 ayda 56 kişi sıcak çarpmasından hayatını kaybetti

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yazın başından bu yana etkili olan kavurucu sıcakların bilançosu ağır oldu. Tokyo Adli Tıp Kurumu’nun ön verilerine göre, 16 Haziran ile 31 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde 56 kişi sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin 26’sını 70 yaş ve üzeri bireyler oluşturdu. Ayrıca 80’li yaşlardaki 16 kişi ile 60’lı yaşlardaki 10 kişi de sıcak çarpmasının kurbanı oldu.

Hayatını kaybeden 56 kişiden 54’ünün evdeyken yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bu kişilerden 38’inin evinde klima bulunmasına rağmen cihazı kullanmadığı açıklandı. Öte yandan 11 kişinin klima kullanmasına rağmen sıcak çarpmasından etkilendiği, 5 kişinin ise evinde klima olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar, ev içi sıcaklıkların 30 dereceyi aşabildiğini belirterek, sıcak çarpmasından korunmak için bol sıvı tüketilmesi ve klima kullanımının hayati önem taşıdığı uyarısında bulundu.

TERMOMETRELER 41,2 DERECEYİ GÖRDÜ

Japonya genelinde haziran ayı başından itibaren etkisini artıran aşırı sıcaklar, ülke tarihine geçecek seviyelere ulaştı. 30 Temmuz’da Hyogo eyaletine bağlı Tamba kentinde termometreler 41,2 dereceyi gösterdi. Bu ölçüm, Japonya tarihinde kayda geçen en yüksek sıcaklık olarak açıklandı. Başkent Tokyo dahil olmak üzere birçok bölgede ise sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıktı. Kavurucu havalar, özellikle yaşlı bireyler başta olmak üzere milyonlarca kişinin sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.