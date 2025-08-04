Kartalkaya’daki otel yangınında eski başmüfettiş hakkında soruşturma izni

21 Ocak'ta Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

ESKİ MÜFETTİŞ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, eski Başmüfettiş Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi. Karar, olayla ilgili açılan davada soruşturma kapsamının daha da genişletileceğini gösteriyor.

1998’ER YIL HAPİS TALEBİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otel sahipleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun, ayrıca Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78’er kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TEKNİK PERSONEL VE DİĞER YETKİLİLER DE YARGILANIYOR

İddianamede ayrıca otelin teknik ve mutfak personeli ile iş güvenliği uzmanları, resepsiyon görevlileri ve farklı kurumların yetkilileri hakkında da “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Bu isimler arasında şunlar yer alıyor:

Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, Reşat Bölük, Enver Öztürk, Faysal Yaver, Kübra Demir, Ece Kayacan, Yiğithan Burak Çetin, İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Ali Ağaoğlu, Aleyna Beşinci, Doğan Aydın, Muharrem Şen, Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan ve Mehmet Özel.

İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ

Davanın ilk duruşması 7 Temmuz’da Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda başladı ve 10 gün sürdü. Duruşmalarda sanıklar, müştekiler ve tanıklar dinlendi. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı getirilen tutuklu sanık Faysal Yaver’in tahliyesine, tutuksuz yargılanan itfaiye eri İrfan Acar’ın ise tutuklanmasına karar verdi.

EV HAPSİ DEVAM EDİYOR, DURUŞMA ERTELENDİ

İbrahim Polat, İsmail Karagöz, Yiğithan Burak Çetin ve Ali Ağaoğlu hakkında uygulanan ev hapsi tedbirinin devamına karar verildi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin sürmesine hükmeden mahkeme, davayı 22 Eylül’e erteledi.

ÜÇ BÜROKRAT İÇİN DE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Yangına ilişkin açılan ilk duruşmalar sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı da harekete geçti. 18 Temmuz’da, yangının çıktığı tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, ayrıca son denetimi yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında da soruşturma izni verilmesine karar verildi.