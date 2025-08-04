O ilçede 2025 Aile Yılı’nda evlenecek çiftlere büyük kolaylık: Nikâh işlemleri ücretsiz

2025 Aile Yılı ilanıyla birlikte Canik Belediyesi aile kurumuna yönelik destek projelerini sürdürüyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu kapsamda ilçede evlenecek çiftlerden nikâh işlemleri için hiçbir ücret alınmayacağını duyurdu.

5 BİN TL DESTEK

2025 Aile Yılı’na özel uygulamaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Sandıkçı, daha önce çocuk sahibi olan ailelere 5 bin TL destek sağladıklarını ve anne adaylarına yönelik bebek destek paketi dağıttıklarını hatırlattı. Yeni uygulamayla birlikte, evlilik hazırlığındaki çiftler için nikâh dosya tetkik ücretinin de kaldırıldığını belirtti.

Açıklamalar, Canik Belediye Meclisi’nin ağustos ayı açılış toplantısında yapıldı. Toplantıda konuşan Sandıkçı, şunları söyledi:

NİKÂH İŞLEMLERİ TAMAMEN ÜCRETSİZ

“Canik’imizde 2025 Aile Yılı’na özel bir desteği daha hayata geçiriyoruz. 2025 Aile Yılı’nda nikâh işlemleri için belediyemize müracaat eden çiftlerimizin, nikâh dosya tetkik işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştireceğiz. Çiftlerimizin nikâh işlemlerini tamamen ücretsiz bir şekilde tamamlayacağız. 2025 Aile Yılı’nda ailelerimize ve aile kurumu oluşturmak üzere yola çıkan gençlerimize ekonomik ve sosyal yönden destek olmaya devam ediyoruz.”

Aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydeden Sandıkçı, şu ifadeleri kullandı:



“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı’nda ailelerimize sosyal ve maddi yönden katkılar sunan çalışmalara imza atmayı sürdürüyoruz. 2025 Aile Yılı’nda evlenecek olan çiftlerimize nikâh dosya tetkik işlemlerini ücretsiz hale getirdik. Canik’imizde 2025 Aile Yılı’nda çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelerimize 5 bin TL destek sağlıyoruz. İlçemizdeki anne adaylarımızı Gebe Bilgilendirme Eğitimi ile buluşturuyor, kendilerine özenle hazırladığımız ve içerisinde çocuklarımızın tüm ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı Bebek Destek Paketleri’ni hediye etmeye devam ediyoruz.”

Belediyenin diğer uygulamaları arasında emekli vatandaşlara yönelik düğün salonlarında yapılan kiralama işlemlerinde yüzde 50 indirim uygulanması da yer alıyor. Ayrıca aile içi iletişimi ve bağları güçlendirmeye yönelik sosyal etkinlikler ve programlar da yıl boyunca sürdürülecek.

Başkan Sandıkçı, açıklamasını “Aile kurumunun önemini her fırsatta hatırlatarak, Güçlü Aile Güçlü Toplum ilkesiyle çalışmaya ve yeni projeleri hizmete almaya devam ediyoruz.” diyerek tamamladı.