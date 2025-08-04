Kırklareli’nde ağaçlık alanda yangın çıktı, Avrupa Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yoğun duman nedeniyle Avrupa Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kırklareli’nde ağaçlık alanda yangın çıktı, Avrupa Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Karamesutlu köyü yakınlarında başlayan yangın, anız alandan ağaçlık bölgeye sıçrayarak büyüdü.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, rüzgarın da etkisiyle hızlıca müdahale edilmesi gerekti. Alevlerin yayılması üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte Avrupa Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, vatandaşların can güvenliği için önlem aldı.

Yangına havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Bölgede koordinasyon çalışmaları sürerken, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ekipleri, sahada görev yapan personele su, ayran ve kek dağıtarak destek verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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