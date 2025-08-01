KCDK-E önceki dönem eş başkanı Yüksel Koç Almanya’da şartlı tahliye edildi

Avrupa Kürdistanlı Demokratik Toplumlar Kongresi (KCDK-E) önceki dönem eşbaşkanı Yüksel Koç, Almanya'nın Karlsruhe kentinde görülen duruşmada şartlı tahliye edildi.

Fırat Haber Ajansı’nda (ANF) yer alan habere göre, Koç’un avukatı Fatma Sayın, müvekkilinin haftada iki gün imza verme şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildiğini açıkladı.

Sayın, mahkemenin bu kararında müvekkilinin Almanya’daki kişisel koşullarının etkili olduğunu belirtti. Açıklamasında, “Mahkeme heyetinin tahliye kararında tamamıyla müvekkilimin 35 yıldır Almanya’da yaşıyor olması, süresiz oturum hakkı bulunması, ailesinin yaşayan tüm üyelerinin Bremen’de yaşaması ve ev ile iş yerinin yine Bremen’de olması gibi kişisel durumu göz önünde bulunduruldu” ifadelerini kullandı.