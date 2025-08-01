Nobel ödüllü Aziz Sancar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı oldu

AZİZ SANCAR, KKTC VATANDAŞLIĞINA ALINDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ı vatandaşlığa kabul etti. Karar, KKTC Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.

Bakanlar Kurulu açıklamasında, Sancar’ın “bilim, teknik ve kültür alanında KKTC’ye hizmet vereceği” ve “yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacağı” belirtildi. Açıklamada, kararın 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının B bendi uyarınca alındığı aktarıldı.

“KKTC TANINMALIDIR” MESAJI HATIRLATILDI

Resmi Gazete’de yer alan kararda, Sancar’ın uluslararası düzeyde tanınan bir bilim insanı olduğu ve insanlığa yaptığı katkıların KKTC vatandaşlığına alınmasında etkili olduğu vurgulandı.

Sancar, daha önce üzerinde “KKTC tanınmalıdır” yazılı bir tişörtle verdiği pozla dikkat çekmişti. Bu ifadenin, uluslararası kamuoyunda KKTC'nin tanınmasına yönelik yürütülen çalışmalara bir destek niteliği taşıdığı hatırlatıldı.