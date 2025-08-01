Bankada parası olanlara müjde! O avantaj yıl sonuna kadar uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranlarının süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı. Uygulama; devlet tahvili, Hazine bonosu, kira sertifikası ve yatırım fonlarını kapsıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranlarının süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.
1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; devlet tahvili, Hazine bonosu, kira sertifikası ve bazı yatırım fonlarından elde edilen gelirler 31 Aralık 2025’e kadar indirimli stopaj oranıyla vergilendirilecek.
VERGİ AVANTAJI SAĞLAYAN YATIRIM ARAÇLARI
Kararla birlikte vergi avantajı sağlayan yatırım araçları şöyle sıralanıyor:
Devlet tahvili ve Hazine bonoları
Kira sertifikaları (sukuk)
Borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları
Kar payı dağıtan şirketler ve yatırım ortaklıkları
GÜNCEL STOPAJ ORANLARI
Yatırım türüne göre uygulanan güncel stopaj oranları da şöyle:
Devlet tahvili ve bono kazançları: %10
Borsa yatırım fonları, konut/varlık finansmanı fonları: %0
Kar payı gelirleri (duruma göre): %15