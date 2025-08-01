Bankada parası olanlara müjde! O avantaj yıl sonuna kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranlarının süresi 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı. Uygulama; devlet tahvili, Hazine bonosu, kira sertifikası ve yatırım fonlarını kapsıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bankada parası olanlara müjde! O avantaj yıl sonuna kadar uzatıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranlarının süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; devlet tahvili, Hazine bonosu, kira sertifikası ve bazı yatırım fonlarından elde edilen gelirler 31 Aralık 2025’e kadar indirimli stopaj oranıyla vergilendirilecek.

VERGİ AVANTAJI SAĞLAYAN YATIRIM ARAÇLARI

Kararla birlikte vergi avantajı sağlayan yatırım araçları şöyle sıralanıyor:

Devlet tahvili ve Hazine bonoları
Kira sertifikaları (sukuk)
Borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları
Kar payı dağıtan şirketler ve yatırım ortaklıkları

GÜNCEL STOPAJ ORANLARI

Yatırım türüne göre uygulanan güncel stopaj oranları da şöyle:

Devlet tahvili ve bono kazançları: %10
Borsa yatırım fonları, konut/varlık finansmanı fonları: %0
Kar payı gelirleri (duruma göre): %15

‘Şekersiz’ yasağı başladı! Yeni kurala uymayana satış yok‘Şekersiz’ yasağı başladı! Yeni kurala uymayana satış yokGündem
Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen illerMeteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu sıcaklıklar azalıyor, sağanak bekleniyor: İşte yağış beklenen illerHava Durumu
Gümüşhane'de otelde korkutan anlar! Gece saatlerinde yangın çıktıGümüşhane'de otelde korkutan anlar! Gece saatlerinde yangın çıktıGündem
Bankası Resmi Gazete
Günün Manşetleri
İstanbul’da temmuz enflasyonu belli oldu
70 ilde dev uyuşturucu operasyonu
PARTİLERİN KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU
HÜKÜMET YENİ BİR TEKLİF SUNDU
''Göğsünü rüzgarlara siper etmiş büyük bir devrimci''
GREV ERTELEME KARARI HUKUKA VE İÇ CEPHEMİZİN BİRLİK İHTİYACINA AYKIRIDIR
RUSYA DEPREMİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?
KOMİSYON ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR
GREV MİLLİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERTELENDİ!
AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINI AÇIKLADI
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları Güncel altın fiyatları
Meteoroloji o illere müjdeyi verdi Meteoroloji o illere müjdeyi verdi
Bakanlık ifşa etti! Bakanlık ifşa etti!
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat!