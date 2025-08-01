Bankada parası olanlara müjde! O avantaj yıl sonuna kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, menkul kıymet gelirlerine uygulanan düşük stopaj oranlarının süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; devlet tahvili, Hazine bonosu, kira sertifikası ve bazı yatırım fonlarından elde edilen gelirler 31 Aralık 2025’e kadar indirimli stopaj oranıyla vergilendirilecek.

VERGİ AVANTAJI SAĞLAYAN YATIRIM ARAÇLARI

Kararla birlikte vergi avantajı sağlayan yatırım araçları şöyle sıralanıyor:

Devlet tahvili ve Hazine bonoları

Kira sertifikaları (sukuk)

Borsa yatırım fonları, konut ve varlık finansmanı fonları

Kar payı dağıtan şirketler ve yatırım ortaklıkları

GÜNCEL STOPAJ ORANLARI

Yatırım türüne göre uygulanan güncel stopaj oranları da şöyle:

Devlet tahvili ve bono kazançları: %10

Borsa yatırım fonları, konut/varlık finansmanı fonları: %0

Kar payı gelirleri (duruma göre): %15