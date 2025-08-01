Ralli yarışında dehşet: Araç kalabalığın içine daldı, can kaybı var

Ekvador’un Ambato kentindeki ‘Vuelta a la República’ rallisinde bir yarış aracı seyircilerin arasına daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ralli yarışında dehşet: Araç kalabalığın içine daldı, can kaybı var
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Ekvador’un Ambato kentinde düzenlenen “Vuelta a la República” ralli yarışının son etaplarında facia yaşandı. Aguaján bölgesindeki virajda kontrolden çıkan bir araç, seyircilerin bulunduğu alana hızla daldı. Aracın çarptığı kişilerden 2’si hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 8 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

Kazada, yarış pilotu ve yanındaki navigatörün yara almadan kurtulduğu açıklandı. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GÜVENLİK ZAAFİYETİ TARTIŞMA YARATTI

Kazanın ardından güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu. Tehlikeli virajın önlem alınmadan seyirciye açık hale getirilmesi, bariyer eksiklikleri ve izleyicilerin kontrolsüz alanlarda bulunması organizasyonu hedef haline getirdi. Tungurahua Savcılığı soruşturma başlattı. Organizasyonun sorumlulukları tek tek inceleniyor.

ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Ekvador Otomobil Sporları Federasyonu (FEDAK), kazanın ardından yarışın kalan kısmını iptal ettiğini duyurdu. Etkinlik takviminden çıkarıldı, bölgede bir günlük yas ilan edildi. FEDAK tarafından yapılan açıklamada, “Böyle bir acının gölgesinde yarışa devam edemeyiz” ifadeleri kullanıldı.

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