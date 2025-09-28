KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Rum tarafı barış ve istikrar istediğini söylüyor ama sürekli silahlanıyor”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Türkevi’nde basın toplantısı düzenledi. Tatar, Kıbrıs müzakereleri, Rum tarafının tutumu, Türkiye’nin desteği ve KKTC’nin uluslararası vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) askeri harcamalarına tepki göstererek,

“Rum tarafı barış ve istikrar istediğini söylüyor ama sürekli silahlanıyor. Elbette bu aşırı silahlanma adada tehlikeyi artırıyor, daha fazla gerilime ve tedirginliğe neden oluyor” dedi.

Tatar, federal çözüm denemelerinin geride kaldığını vurgulayarak, “Çözümün yolu, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı, yan yana yaşayan iki devlettir” ifadelerini kullandı. “Değişim, oyunun kuralları değiştiğinde gelir” sözleriyle paradigma değişikliğine dikkat çekti.

YAPICI GİRİŞİMLERE ENGEL

Türk tarafının yalnızca siyasi tez ortaya koymadığını belirten Tatar, enerji, ticaret, turizm, çevre ve insani alanlarda iş birliği önerileri sunduklarını söyledi. Haspolat ve Akıncılar’da açılması planlanan yeni sınır kapılarının önemine değinen Tatar, Rum tarafının yapıcı girişimlere engel çıkardığını dile getirdi.

Basın toplantısında Rum lider Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına tepki gösteren Tatar, “Rum lider birkaç gün önce Genel Kurul kürsüsünden tahammülsüzlük, düşmanlık ve hakaret dolu sözler sarf etmiştir. Bu samimiyetsizlik çözüm veya güven arttırma arayışına değil, gerilime hizmet etmektedir” dedi.

Tatar, Rum tarafının tutumunu örneklerle sıralayarak INTERPOL mekanizmalarının suistimali, Limasol yangınında yardımın reddedilmesi, yeni geçiş kapılarının engellenmesi, artan silahlanma yatırımları ve hellimin uluslararası pazarlara girişinin önlenmesini hatırlattı.

HALA ORTAK BİR ZEMİNİMİZ YOK

Müzakere sürecine dair konuşan Tatar, “Hala ortak bir zeminimiz yok, çünkü egemen eşitlik talebimizi kabul etmiyorlar. Bu olana kadar resmi müzakere süreci olmayacak” dedi. Türkiye’nin desteğiyle Kıbrıs Türk tarafının daha güçlü bir pozisyona geldiğini vurguladı.

“Paradigma değişikliğiyle Kıbrıs Türkü artık bir aktör olmuştur” diyen Tatar, KKTC’nin tanınmamış olmasına rağmen ekonomik ve sosyal açıdan güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Güney Kıbrıs’ın Kuzey Kıbrıs üzerinde herhangi bir yetkisi olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Sayın Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki kararlı duruşu, iki devletli çözüm siyasetimize verdiği sarsılmaz desteği ve izolasyonlara en güçlü cevabı ifade etmektedir” diye konuştu.