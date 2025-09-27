Lavrov BM Genel Kurulu’nda konuştu “Önlem alınmazsa Filistin topraklarında tanınacak hiçbir şey kalmayacak”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin New York kentinde düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuştu. Lavrov, Filistin’den Ukrayna krizine kadar birçok başlıkta sert açıklamalarda bulundu.

“ÖNLEM ALINMAZSA FİLİSTİN TOPRAKLARINDA TANINACAK HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK.”

Lavrov, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dikkat çekerek, “Önlem alınmazsa Filistin topraklarında tanınacak hiçbir şey kalmayacak. Bugün fiili bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Amaç Filistin Devleti kurulmasına dair BM kararını gömmektir” dedi. Batılı ülkelerin tek tek Filistin’i tanıdığını ancak geç kaldığını belirten Lavrov, “Batı hükümetlerinin bir kısmı Filistin Devleti’ni tanıdıklarını açıklamak için neden bu kadar uzun süre bekledi?” ifadelerini kullandı.

Gazze’de çocukların öldürülmesi, hastane ve okulların yıkılmasına gerekçe bulunamayacağını vurgulayan Lavrov, Batı Şeria’yı ilhak planlarının da kabul edilemeyeceğini söyledi.

NATO VE BATI’YA ELEŞTİRİLER

Lavrov, Batı’nın Rusya’yı “saldırı planlamakla” suçlamasına karşı çıktı. “Doğu’ya bir santim bile ilerlememe garantilerine rağmen Rusya sınırlarına yaklaştılar” diyen Lavrov, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya’ya yönelik tehditlerini arttırdığını savundu.

NATO’nun sadece Rusya ve Çin’i değil, bölgedeki diğer ülkeleri de tehdit ettiğini öne süren Lavrov, “NATO, Avrupa’ya sıkışmış durumda ve Pasifik’e, Güney Çin Denizi’ne, Tayvan Boğazı’na doğru ilerliyor” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI SENARYOLARI

Lavrov, Batılı politikacıların Üçüncü Dünya Savaşı senaryolarını tartışmasını da tehlikeli bulduklarını söyledi. Avrupa’da faşizmin yeniden yükseldiğini ve Rus karşıtı söylemlerin militarizmi körüklediğini dile getirdi.



Konuşmasında Ukrayna krizine de değinen Lavrov, Rusya’nın müzakerelere açık olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını hatırlatarak, “Rusya, güvenliği ve hayati çıkarları güvence altına alındığı sürece müzakerelere hazırdır” dedi. ABD ile diyaloğun devam etmesine dair umutlarını koruduklarını vurguladı.

Lavrov, Kiev yönetiminin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan Rusların ve Rusça konuşan halkların haklarının güvence altına alınması gerektiğini belirtti.