Lübnan'da 1030 kişi hayatını kaybetti! İsrail saldırılarının bilançosu açıklandı

İsrail'in Lübnan'a yönelik son iki haftada düzenlediği saldırılarla ilgili Lübnan Sağlık Bakanı Firas Ebyad'dan açıklama geldi. Firas Ebyad, saldırılar sonucu 1030 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 352 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Lübnan'da 1030 kişi hayatını kaybetti! İsrail saldırılarının bilançosu açıklandı
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İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarının şiddetini özellikle son iki haftada artırmış durumda. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Ebyad, Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi. Firas Ebyad, toplantıda, İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgileri paylaştı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den 15 Eylül'e kadar Lübnan'a yönelik saldırılarında 38'i kadın ve 17'si çocuk olmak üzere 610 kişinin öldüğü, 2 bin 56 kişinin yaralandığını aktaran Ebyad, 16 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında ise İsrail'in saldırılarında 1030 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Lübnan'da 1030 kişi hayatını kaybetti! İsrail saldırılarının bilançosu açıklandı - Resim : 1

Son 2 haftada ölen 1030 kişi arasında 156 kadın ve 87 çocuğun olduğu bilgisini veren Ebyad, bu süre zarfında 6 bin 352 kişinin de yaralandığı ifade etti.

İsrail'in dünden beri sürdürdüğü saldırılarda da 11 kişinin öldüğü ve 108 kişinin yaralandığını bildiren Ebyad, 8 Ekim'den bu yana 1640 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 408 kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 194 kadının öldüğünü bilgisini paylaşan Bakan Ebyad, enkaz altından çıkarılamayan veya henüz kimleri tespit edilemeyenlerin olduğuna da dikkati çekti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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