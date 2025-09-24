Macron ve Trump arasında Filistin krizi: Hayatım boyunca İsrail’in tarafında oldum

BM Genel Kurulu marjında bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Filistin’in tanınması konusunda anlaşmazlık yaşandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta düzenlenen BM Genel Kurulu marjında bir araya geldi. Görüşmede iki lider arasında Filistin anlaşmazlığı patlak verdi.

Macron, Gazze’de askeri yollarla sonuç alınamadığını vurgulayarak, "Siyasi bir perspektife de ihtiyacımız var ve bu nedenle tanıma kararı aldık" dedi.

Macron ile aralarındaki güçlü iş birliğine dikkat çeken Trump ise, "Emmanuel, aslında bana çözdüğümüz yedi savaşın birkaçında yardımcı oldu. En büyük hayal kırıklığı Ukrayna ile Rusya meselesi, fakat bence sonunda o da olacak. Onun dışında yedi savaşı çözdük" şeklinde konuştu.

“NOBEL İSTİYORSA, GAZZE’DEKİ SAVAŞI DURDURMALI” AÇIKLAMASI SORULDU

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, "ABD Başkanı Trump’ın Nobel ödülü almak istiyorsa, Gazze’deki savaşa son vermesi gerektiği" yönündeki açıklaması sorulan Trump, "Bence bu iş ilerleyecek. Çok önemli toplantılarımız var ve sonraki görüşmem aslında bölgedeki liderlerle olacak. Gazze hakkında konuşacağız ve bir şey yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Savaşı durdurmak istiyoruz. Rehineleri geri almak istiyoruz" dedi.

Trump, "Birçok büyük, en önemli ülkelerden liderlerin katılacağı bir toplantı olacak. Birazdan gerçekleşecek. Eminim orada olacaksınız. Çok hızlı bir sonuç alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Filistin’in tanınmasını niçin Hamas’ın ödüllendirilmesi olarak gördüğü sorusuna ise Trump, "Bence bu Hamas’a şeref kazandırır ve bunu yapamazsınız. 7 Ekim yüzünden. Sizin önerdiğiniz gibi bir şey yaparak onları onurlandıramazsınız. Yapabileceğiniz tek şey, 'rehinelerimizi geri istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz' demektir" diye yanıt verdi.

Trump’ın açıklamalarının ardından söz alan Macron, "7 Ekim’de Fransız vatandaşlarının da hayatlarını kaybettiğini ve bu saldırıyı hep birlikte yaşadıklarını" hatırlatarak şunları söyledi:

"Fakat neredeyse iki yıllık savaşın ardından sonuç ne oldu? Hamas’ın üst düzey liderlerini öldürdüler, bu büyük bir başarı ama aynı zamanda, şu anda önünüzde ilk günkü kadar çok Hamas savaşçısı var. Yani bunlar, Hamas’ın tasfiye edilmesine hizmet etmiyor. İlerleyebilmek için doğru yol, bu değil. Bu yüzden kapsamlı bir sürece ihtiyacımız var. Ben sürecin esirlerin serbest bırakılması, ateşkes, insani yardımın yeniden başlaması ve Gazze topraklarının istikrara kavuşturulması sıralamasıyla ilerlemesi gerektiğini tamamen paylaşıyorum. Fakat siyasi bir perspektife de ihtiyacımız var ve bu nedenle tanıma kararı aldık."

HAYATIM BOYUNCA, İSRAİL’İN TARAFINDA OLDUM

Trump ise, "Ben İsrail’in tarafında olduğumu söylemek zorundayım. Hayatım boyunca, İsrail’in tarafında oldum. Bir çözüm bulacağız ve umarım, bu herkes için iyi bir çözüm olacak. Ama artık durma zamanı. Çok önemli bir toplantımız olacak. Bence bir saat içinde yapacağımız toplantı, burada yapacağımız en önemli görüşmelerden biri olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Macron filistin
