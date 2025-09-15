Muson yağışları ülkeyi vurdu! Can kaybı 985’e yükseldi

Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana devam eden şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililerin açıklamasına göre, en fazla can kaybı 504 ölümle Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde meydana geldi. Pencap’ta 287, Sindh’de 80, Gilgit-Baltistan’da 41, Azad Keşmir’de 38, Belucistan’da 26, başkent İslamabad’da ise 9 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde yaralı sayısı 1.062’ye ulaştı.

Yağışların en çok etkilediği bölgelerden biri olan Pencap eyaletinde 4 bin 700’den fazla köy sel sularına teslim oldu. Taşan Çenab Nehri 2 bin 475 köyü, Ravi Nehri ise bin 458 köyü sular altında bıraktı. Eyalette 4,5 milyon kişinin selden etkilendiği, 2 milyondan fazla kişinin ise güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi.

SEL VE TOPRAK KAYMALARI KÖYLERİ YOK ETTİ

Muson mevsiminin başlangıcından bu yana yaşanan ani seller, ev çökmeleri ve toprak kaymaları yüzünden yüzlerce köyde yaşam durma noktasına geldi. Birçok aile evsiz kalırken, altyapı ve tarım arazileri büyük zarar gördü.

Haziran sonunda başlayan yağışların halen devam etmesi, can kayıplarının ve hasarın artabileceğine işaret ediyor. Yetkililer, bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ancak yolların ve köprülerin zarar görmesi nedeniyle birçok bölgeye ulaşımda zorluk yaşandığını belirtti.