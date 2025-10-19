Netanyahu: “Yeniden adayım, halkın desteğiyle kazanacağım” Peki anketler ne diyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu. Netanyahu, Kanal 14’e yaptığı açıklamada, “Evet, halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum.” ifadelerini kullandı. İsrail’de erken seçim planlarının haziran ayına çekilmesi gündemde

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşan genel seçimlerde yeniden aday olma niyetini açıkladı.

Netanyahu, Kanal 14 televizyonuna verdiği demeçte, “Evet, halkın da desteğiyle kazanacağıma inanıyorum.” diyerek yeniden başbakanlık için yarışacağını söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu’nun Kasım 2026’da yapılması planlanan genel seçimleri haziran ayına çekmeyi planladığı iddia edildi.

CUMHURBAŞKANININ ONAYI GEREKİYOR

İsrail’de hükümet, başbakanın tavsiyesiyle meclisi feshedip erken seçim çağrısında bulunabiliyor ancak bu kararın cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekiyor.

ANKETLERDE SON DURUM

Maariv gazetesinin yaptığı son ankete göre, seçimlerin bugün yapılması halinde Netanyahu’nun partisi Likud’un mecliste 52 sandalye, muhalefet blokunun 58 sandalye, Arap partilerinin ise 10 sandalye kazanması bekleniyor.

İsrail yasalarına göre hükümet kurmak için 120 üyeli meclisin en az 61 üyesinin desteği gerekiyor. Normal seçim takvimine göre genel seçimlerin Kasım 2026’da yapılması planlanıyor.

