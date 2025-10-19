Asgari ücrette gözler o tarihte! Üçlü Danışma Kurulu kritik gündemle toplanıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplanacak. Toplantının gündemini, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi oluşturacak.

Bakanlık, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” başlığıyla yaptığı toplantının ardından, 21 Ekim’de tarafları yeniden bir araya getirecek.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ’TEN TEPKİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl yaptığı açıklamada Komisyon’un yapısını eleştirerek,

“Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız.”

ifadelerini kullanmıştı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da, Komisyon’un yapısının değişmesi gerektiğini vurgulayarak,

“TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim.” demişti.

KOMİSYONUN İŞLEYİŞİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Komisyon, aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanarak yeni asgari ücreti kararlaştırıyor.

Kararlar oy çokluğuyla alınırken, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü çoğunluk olarak kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

2025 yılı itibarıyla asgari ücret, bir işçi için brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyet ise 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bu tutarın 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.