Zonguldak’ta kan donduran olay: “Beni tıraş et, gelinimi vurdum, teslim olacağım”

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki Hüseyin Derin, aynı evde yaşadığı eski gelini Gönül Karakök’ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından berbere gidip tıraş olan Derin, “Gelinimi vurdum, teslim olacağım” diyerek jandarmaya teslim oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe Beldesi Kızılbel Köyü’nde yaşanan olayda 71 yaşındaki Hüseyin Derin, aynı evde yaşadığı eski gelini Gönül Karakök’ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan eski kayınpeder ve gelin arasında gerginlik kısa sürede büyüdü. Derin, eline aldığı av tüfeğiyle iki el ateş etti. Sırtından ve boynundan vurulan Karakök, ağır yaralı olarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan üç çocuk annesi Gönül Karakök, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından ormanlık alana kaçan Hüseyin Derin, bir süre sonra köy merkezine giderek bir berbere “Beni tıraş et, gelinimi vurdum, teslim olacağım” dedi. Tıraşını olduktan sonra yoldan geçen jandarma ekibine teslim olan Derin, gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, Gönül Karakök’ün babasının maaşını alabilmek için eşinden resmen boşandığı, ancak ailesiyle aynı evde yaşamayı sürdürdüğü öğrenildi. Hüseyin Derin’in ise psikiyatrik ilaçlar kullandığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

