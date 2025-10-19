Beyoğlu’nda akılalmaz olay “Sevgilim içeri almadı” diyerek binayı yaktı, 1 kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu’nda 21 yaşındaki K.A. isimli kadın, sevgilisi A.K.’nin kendisini eve almadığı gerekçesiyle binayı kundakladı. Tekstil atölyesi olarak kullanılan çatı katındaki yangın, 2 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Olayda 1 kişi dumandan etkilendi

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Beyoğlu’nda akılalmaz olay “Sevgilim içeri almadı” diyerek binayı yaktı, 1 kişi dumandan etkilendi
Yayınlanma:

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Çatı katından yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında 21 yaşındaki K.A. isimli kadın gözaltına alındı. İddiaya göre K.A., sevgilisi A.K. (64) ile gün içinde tartıştı. Sabah saatlerinde yeniden binaya gelen K.A., kapıyı açmayan sevgilisine öfkelenip binayı ateşe verdi.

Beyoğlu’nda akılalmaz olay “Sevgilim içeri almadı” diyerek binayı yaktı, 1 kişi dumandan etkilendi - Resim : 1

Gözaltına alınan K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak’ta kan donduran olay: “Beni tıraş et, gelinimi vurdum, teslim olacağım”Zonguldak’ta kan donduran olay: “Beni tıraş et, gelinimi vurdum, teslim olacağım”Yurt
Uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken detaylar: Pozitif test çıkan ünlüler için süreç netleşiyorUyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken detaylar: Pozitif test çıkan ünlüler için süreç netleşiyorGündem
EGM maaş promosyonu 2025: 21 Ekim’de ihale var! Sendika 270 bin TL peşin talep ettiEGM maaş promosyonu 2025: 21 Ekim’de ihale var! Sendika 270 bin TL peşin talep ettiTrend
beyoğlu
Günün Manşetleri
Gazze’nin Refah bölgesine hava saldırısı
Sosyal hizmet kurumları için yeni adım
İran, Hizbullah ve Husiler’i hedef aldı
İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor
'Kıbrıs'ın geleceği Ersin Tatar'la mümkündür'
Sokak röportajları için yeni adım mı geliyor?
Cenazeler organları alınmış halde teslim edildi
Gümrüklerde 809 milyon TL değerinde esrar yakalandı!
CHP İstanbul İl Kongresi için durduma talebi
HAMAS'tan ateşkes ihlali açıklaması
Çok Okunanlar
İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor
EGM maaş promosyonu 2025 EGM maaş promosyonu 2025
En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu En yüksek mevduat faizini veren bankalar belli oldu
Pozitif test çıkan ünlüler için detaylar ortaya çıktı Pozitif test çıkan ünlüler için detaylar ortaya çıktı
Altın tırmanışta! Altın tırmanışta!