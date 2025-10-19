Beyoğlu’nda akılalmaz olay “Sevgilim içeri almadı” diyerek binayı yaktı, 1 kişi dumandan etkilendi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, tekstil atölyesi olarak kullanılan 4 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Çatı katından yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığını tespit etti.

Soruşturma kapsamında 21 yaşındaki K.A. isimli kadın gözaltına alındı. İddiaya göre K.A., sevgilisi A.K. (64) ile gün içinde tartıştı. Sabah saatlerinde yeniden binaya gelen K.A., kapıyı açmayan sevgilisine öfkelenip binayı ateşe verdi.

Gözaltına alınan K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.