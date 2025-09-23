New York’ta Macron, Trump yüzünden trafikte kaldı: “Sokakta bekliyorum çünkü her yer senin için kapalı”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans” sonrası Fransız Büyükelçiliği’ne doğru yola çıkan Macron’un aracı, New York polisi tarafından durduruldu.

Polis, ABD Başkanı Trump’ın konvoyunun geçişi için yolların kapatıldığını belirterek Macron’a, “Üzgünüm Bay Başkan, şu anda her şey kapalı” dedi.

MACRON, TRUMP’I ARAYIP ESPRİ YAPTI

Trafikte kalan Macron, doğrudan Trump’ı arayarak durumu esprili bir şekilde aktardı. Macron, telefonda “Bil bakalım ne oldu? Şu anda sokakta bekliyorum çünkü her yer senin için kapalı” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, aracın ilerleyememesi üzerine kalan mesafeyi yürüyerek büyükelçiliğe geçti.