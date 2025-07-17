O ülke 16 yaşındakilere seçim hakkı veriyor: 1,5 milyon genç oy kullanacak

İNGİLTERE'DE OY KULLANMA YAŞI 16'YA DÜŞÜRÜLÜYOR

İngiltere hükümeti, bir sonraki genel seçimlerden itibaren oy kullanma yaşının 18’den 16’ya düşürüleceğini açıkladı. Hükümetin yazılı açıklamasında, bu adımın demokrasiyi modernleştirme planının bir parçası olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, 16 yaşındakilerin halihazırda çalışarak, vergi ödeyerek ve orduya katılarak topluma katkı sağladığı hatırlatılarak, bu gençlerin artık kendilerini etkileyen kararlar konusunda oy kullanma hakkına sahip olacakları kaydedildi.

1,5 MİLYON GENÇ SEÇMEN SANDIĞA GİDECEK

Karar, İngiltere’de yaklaşık 1,5 milyon 16 ve 17 yaşındaki gencin oy kullanmasının önünü açacak. Böylece Birleşik Krallık içinde yalnızca İngiltere ve Kuzey İrlanda’da geçerli olan 18 yaş sınırı değişmiş olacak. İskoçya ve Galler’de gençler halihazırda 16 yaşında oy kullanabiliyor.

BAŞBAKAN YARDIMCISI RAYNER: KATILIMI ARTIRACAĞIZ

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasimize olan kamu güveni çok uzun bir süredir zedelendi ve kurumlarımıza olan inancın azalmasına izin verildi. Katılımın önündeki engelleri kaldırmak için harekete geçerek daha fazla insanın İngiltere demokrasisine dahil olma fırsatına sahip olmasını sağlayacağız. Değişim planımızı destekleyecek ve manifestomuzda yer alan 16 yaşındakilere oy kullanma hakkı verme taahhüdümüzü yerine getireceğiz.”

SON DEĞİŞİKLİK 1969'DA YAPILMIŞTI

İngiltere’de oy kullanma yaşı en son 1969 yılında 21’den 18’e düşürülmüştü. Yeni düzenleme hayata geçerse, ülkede yarım asırdan fazla süredir ilk kez seçim yaşı yeniden değişmiş olacak.