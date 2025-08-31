Pakistan-Çin hattından yeni mesaj! “Hükümet politikalarımız Şi'nin vizyon ve felsefesiyle büyük ölçüde uyumlu”

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in vizyonunu benimsediklerini söyledi. Şerif, “Hükümet politikalarımız Şi’nin vizyon ve felsefesiyle büyük ölçüde uyumlu” diyerek Pekin’de ABD’yi rahatsız edecek mesaj verdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, hükümet politikalarının Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in “vizyonu ve felsefesiyle” büyük ölçüde uyumlu olduğunu açıkladı.

Pakistan’ın resmi ajansı Associated Press of Pakistan’ın (APP) haberine göre Şerif, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında gittiği Çin’de Tiencin Üniversitesi’nde konuşma yaptı.

Pakistan ve Çin ilişkilerinin “İpek Yolu kadar eski olduğunu ve tarih boyunca birçok testten geçtiğini” dile getiren Şerif, Çin Devlet Başkanı Şi’nin “uzun ömürlü dostluğa çok taraflılıkla erişilebileceği” görüşüne katıldığını belirtti.

Şerif, “Hükümet politikalarımız Şi’nin vizyon ve felsefesiyle büyük ölçüde uyumlu.” ifadelerini kullandı.

Pakistan ve Çin, 21 Ağustos’ta Kuşak ve Yol Girişimi’nin en önemli ayağı olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında ekonomik işbirliği ve yatırımları genişletme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

şahbaz şerif pakistan çin şi cnping
