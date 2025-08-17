Patlamanın bilançosu ağırlaşıyor: Rusya’da ölü sayısı 14'e yükseldi

Rusya’da 15 Ağustos’ta meydana gelen patlama bilançosu giderek ağırlaşıyor. Ryazan bölgesinde bulunan “Elastik” isimli barut fabrikasının atölyesinde yaşanan patlamada ölenlerin sayısı 14’e, yaralıların sayısı ise 135’e ulaştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamanın ardından çıkan yangının fabrikaya ve çevresine büyük zarar verdiği kaydedildi.

Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov ise Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, 18 Ağustos’un yas günü ilan edildiğini duyurdu. Vali, bölgede tüm kültürel, sosyal ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini belirtti.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Ryazan bölgesindeki barut fabrikasında 15 Ağustos’ta meydana gelen patlama sonrası büyük bir yangın çıkmıştı. Patlama nedeniyle fabrika yakınlarındaki bazı evler de hasar görmüştü. İlk açıklamalarda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Güncellenen bilgilerle birlikte, patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 14’e yükseldi. Yaralıların tedavileri ise bölgedeki hastanelerde devam ediyor.