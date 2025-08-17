Esenyurt’ta skandal! İlkokulun önünde uyuşturucu kullandılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir ilkokulun önünde uyuşturucu madde kullanan iki kişi cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yakaladı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Bir ilkokulun dış duvarının bitişiğinde uyuşturucu kullanan şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen A.Y. ve S.S. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerle birlikte pet şişeden düzenek yaptıkları uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.