Jrokez kimdir? Oğuzhan Dalgakıran neden öldü?

Jrokez olarak tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın kaza geçirdiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Ekip arkadaşları, yayıncının kanalına “Arkadaşlar Jrokez için dualarınızı eksik etmeyin” mesajını sabitledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan “Jrokez” lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, yaşamını yitirdi.

26 yaşındaki genç yayıncı, Ankara’da ikamet ettiği konutun balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Jrokez olarak bilinen Oğuzhan Dalgakıran’ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.