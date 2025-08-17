Jrokez kimdir? Oğuzhan Dalgakıran neden öldü?

Jrokez ismiyle bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın kaza geçirdiği iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki Jrokez’in sağlık durumu nasıl? Oğuzhan Dalgakıran kimdir?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Jrokez kimdir? Oğuzhan Dalgakıran neden öldü?
Yayınlanma: Güncellenme:

Jrokez olarak tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın kaza geçirdiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Ekip arkadaşları, yayıncının kanalına “Arkadaşlar Jrokez için dualarınızı eksik etmeyin” mesajını sabitledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan “Jrokez” lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, yaşamını yitirdi.

26 yaşındaki genç yayıncı, Ankara’da ikamet ettiği konutun balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Jrokez olarak bilinen Oğuzhan Dalgakıran’ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

AK Parti Muğla Milletvekili trafik kazası geçirdi!AK Parti Muğla Milletvekili trafik kazası geçirdi!Yurt
Solskjaer’den sürpriz kadro hamlesi: Beşiktaş’ta 4 değişiklik, yeni transferler sahadaSolskjaer’den sürpriz kadro hamlesi: Beşiktaş’ta 4 değişiklik, yeni transferler sahadaSpor
Uşak’ta su krizi: Baraj kurudu, 18 saatlik kesinti olacakUşak’ta su krizi: Baraj kurudu, 18 saatlik kesinti olacakYurt
trafik kazası kimdir
Günün Manşetleri
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
5g teknolojisinde geri sayım başladı
Özlem Çerçioğlu’ndan olay açıklama
6 trilyonluk yatırıma rağmen 6 milyon konut halen riskli
Vergi cezalarını artık robotlar kesecek
İstanbul’un 4, Ankara’nın 3 aylık suyu kaldı
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 18 Ağustos elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 18 Ağustos elektrik kesintileri
Bu şehirlerde hayat duracak! Bu şehirlerde hayat duracak!
Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı
İslam Memiş’ten altın ve dolar için yıl sonu tahmini İslam Memiş’ten altın ve dolar için yıl sonu tahmini
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!