Uşak’ta su krizi: Baraj kurudu, 18 saatlik kesinti olacak

Uşak’a içme suyu sağlayan Küçükler Barajı’ndaki su tamamen tükendi. Depolarda yalnızca kuyulardan beslenen suyun bulunması nedeniyle kentte su kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Uşak Belediyesi, şehirde suyun yalnızca 16.00 ile 22.00 saatleri arasında verileceğini duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşlardan gerekli tedbirleri almaları istendi.

BELEDİYE "TASARRUF" ÇAĞRISI YAPTI

Açıklamada, günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için belirlenen saatlerde suyun dikkatli ve tasarruflu kullanılması gerektiği vurgulandı. Uşak Belediyesi, sabır ve duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.