Solskjaer’den sürpriz kadro hamlesi: Beşiktaş’ta 4 değişiklik, yeni transferler sahada

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Eyüpspor maçı öncesi kadroda 4 değişiklik yaptı. Yeni transferler Ndidi, Abraham ve Orkun Kökçü ilk kez Süper Lig heyecanı yaşarken, Ernest Muçi sakatlandı, Jurasek ise kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Eyüpspor’u konuk eden Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi’ndeki St. Patrick’s maçına göre 4 değişiklik yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz ve Kenny Arroyo’nun yerine Felix Uduokhai, Wilfred Ndidi ve Joao Mario’ya forma şansı tanıdı.

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ:

Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Kenny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Erecan Terzi yer aldı.

YENİ TRANSFERLERİN İLK SÜPER LİG HEYECANI

Beşiktaş’ın yeni transferleri Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham, siyah-beyazlı formayla Süper Lig’de ilk kez sahaya çıktı. Schalke 04’ten kadroya katılan Taylan Bulut ise maça yedekler arasında başladı.

JURASEK KADRODA YOK

Yeni transferlerden David Jurasek, hamstring sakatlığı nedeniyle riske edilmedi ve kadroda yer almadı.

ERNEST MUÇİ SAKATLANDI

Maç öncesi ısınma sırasında belinde ağrı hisseden Ernest Muçi ise kadrodan çıkarıldı. Muçi’nin yerine Milot Rashica 11’de sahaya çıktı.

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesinde 17 Ağustos 1999 depremi anısına “17 Ağustos, Unutmadık Unutmayacağız” yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ole Gunnar Solskjaer beşiktaş transfer süper lig
