Küçükçekmece’de aile dehşeti! Rehin aldı, ardından 3. kattan atladı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde rehine krizi yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ergin Y., annesi, babası ve kardeşini evde rehin aldı.

Olay Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak’taki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, şahsın kız kardeşi komşularına sığınırken, erkek kardeşi de kaçmayı başararak yardım istedi. Kolundan bıçakla yaralandığı öğrenilen kardeş, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Baba kendi imkânıyla evden çıkarken, balkona kilitlenen anne ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Evde tek başına kalan Ergin Y., polis içeri girmek isteyince balkona çıkarak 3. kattan park halindeki otomobilin üzerine atladı.

Aracın üzerine düşen şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen polis ve sağlık ekiplerine de zorluk çıkardı. Hastaneye kaldırılan Ergin Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri ise şahsın daha önce de akıl hastanesinde yattığını ve çevredekilere rahatsızlık verdiğini dile getirdi.